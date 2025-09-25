Sasso Marconi altro ko Il forcing non dà frutti

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nicola Baldini SASSO MARCONI Il primo turno infrasettimanale non porta bene al Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Trevigliese. A decidere l’incontro, ad una manciata di minuti dal triplice fischio, ci ha pensato un diagonale di Montalbano, con i gialloblù che, ormai archiviata questa amarissima sconfitta, inizieranno già da oggi a preparare nel migliore dei modi la delicata sfida in programma domenica sul campo del Palazzolo. Ma venendo alla cronaca del match, gli uomini di Farneti partono forte e, al 6’, un bel rasoterra dal limite di Marra viene neutralizzato in tuffo da Illipronti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sasso marconi altro ko il forcing non d224 frutti

© Sport.quotidiano.net - Sasso Marconi, altro ko. Il forcing non dà frutti

In questa notizia si parla di: sasso - marconi

Lavori alla Rupe di Sasso Marconi: come cambia il traffico sulla Porrettana

Sasso Marconi: Pastasciutta antifascista al borgo di Colle Ameno

Serie d. Correggese in Coppa. C’è da battere il Sasso Marconi

sasso marconi altro koSasso Marconi, altro ko. Il forcing non dà frutti - Dopo la batosta a Pistoia, il team di Farneti perde in casa con la Trevigliese. Da sport.quotidiano.net

Prato, brutto ko: in superiorità numerica perde 2-1 a Sasso Marconi - La prima occasione, e che occasione, si registra all'8': tutto nasce da una punizione battuta malamente da Remedi, che favorisce la ripartenza avversaria. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sasso Marconi Altro Ko