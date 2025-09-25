Sasso Marconi altro ko Il forcing non dà frutti
di Nicola Baldini SASSO MARCONI Il primo turno infrasettimanale non porta bene al Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Trevigliese. A decidere l’incontro, ad una manciata di minuti dal triplice fischio, ci ha pensato un diagonale di Montalbano, con i gialloblù che, ormai archiviata questa amarissima sconfitta, inizieranno già da oggi a preparare nel migliore dei modi la delicata sfida in programma domenica sul campo del Palazzolo. Ma venendo alla cronaca del match, gli uomini di Farneti partono forte e, al 6’, un bel rasoterra dal limite di Marra viene neutralizzato in tuffo da Illipronti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
