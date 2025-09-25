Saronno-Legnano arrivano i Daspo del questore di Varese per 13 ultras
Saronno (Varese), 25 settembre 2025 - Sono tredici i Daspo emessi dal Questore di Varese, Carlo Mazza, nei confronti di ultras di Saronno e Legnan o coinvolti nei violenti scontri del 27 aprile scorso durante la partita di campionato di Eccellenza disputata a Saronno. La gara era stata c onsiderata ad alto rischio per la rivalità storica tra le due tifoserie e i l Prefetto aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Milano nel tentativo di scoraggiare la trasferta dei sostenitori legnanesi. Nonostante ciò, circa ottanta ultras lilla hanno raggiunto lo stadio a bordo di auto private e il contatto con i gruppi locali ha fatto esplodere la tensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: saronno - legnano
