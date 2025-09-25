Sarkozy giudicato colpevole al processo sui fondi Gheddafi | ma non di tutte le accuse
Ci sono processi che segnano un’epoca, perché non si limitano a colpire il singolo imputato, ma finiscono per scuotere le fondamenta stesse della politica e della fiducia nelle istituzioni. Ogni parola pronunciata in aula, ogni decisione del tribunale, diventa materiale di riflessione pubblica, un punto di svolta per la percezione collettiva del potere e della sua gestione. Così, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto un ex presidente francese si è trasformata in un caso emblematico di come giustizia, politica e opinione pubblica possano intrecciarsi in modo esplosivo. Leggi anche: Nicolas Sarkozy a processo per corruzione In Francia, la lettura della sentenza è stata seguita con la tensione che accompagna i grandi eventi nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
