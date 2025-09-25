Parigi, 25 settembre 2025 – Sarkozy, primo capo di Stato francese condannato dalla giustizia (nel 2024 per il caso Bismuth), è tornato in tribunale giovedì 25 settembre per la sentenza relativa al caso dei presunti finanziamenti libici della campagna elettorale del 2007. La giudice Nathalie Gavarino ha ritenuto Sarkozy colpevole di associazione a delinquere per aver “permesso che i suoi stretti collaboratori . agissero al fine di ottenere sostegni finanziari” dal regime libico. Ha inoltre sottolineato che i suoi uomini di fiducia avrebbero agito “in suo nome e sotto la sua autorità”. La pena è di 5 anni di carcere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sarkozy e i soldi di Gheddafi, l’ex presidente condannato a 5 anni per associazione a delinquere. “Ma nessuna prova di corruzione”