Sarkozy e i fondi da Gheddafi | dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto da corruzione

Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente francese colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007 mentre lo assolto dalle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell'ambito del processo aperto per presunto finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2007 con denaro proveniente dal governo dell'allora leader libico Muammar Gheddafi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sarkozy e i fondi da Gheddafi: dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto da corruzione

In questa notizia si parla di: sarkozy - fondi

Scandalo fondi da Gheddafi: Sarkozy colpevole di associazione a delinquere

Sarkozy colpevole per i fondi da Gheddafi alle presidenziali del 2007. Prosciolto per corruzione

Fondi libici, Sarkozy colpevole di associazione a delinquere. Assolto dalla corruzione

Fondi libici, Sarkozy colpevole di associazione a delinquere ma assolto dalle accuse di corruzione - X Vai su X

Nicolas Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi - Era il processo più importante contro di lui: è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma innocente per le accuse più gravi ... Segnala ilpost.it

Sarkozy colpevole per i fondi da Gheddafi alle presidenziali del 2007. Prosciolto per corruzione - Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito e prosciolto dall’accusa di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici nel pr ... Si legge su ilfattoquotidiano.it