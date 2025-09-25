Sarkozy dichiarato colpevole per associazione a delinquere | rischia 5 anni di carcere
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007. L'ex presidente è stato invece assolto dalle accuse di corruzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Parigi, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Francia, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Sarkozy e i fondi da Gheddafi: dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto da corruzione
