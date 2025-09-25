Sarkozy dichiarato colpevole per associazione a delinquere | rischia 5 anni di carcere

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007. L'ex presidente è stato invece assolto dalle accuse di corruzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

