Sarkozy condannato per associazione a delinquere l’ex presidente francese e i soldi dalla Libia di Gheddafi
L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere dal tribunale di Parigi. Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nel processo sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. La pena prevista è di 5 anni di carcere. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy è stato ritenuto colpevole per aver «consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari» dal regime di Muammar Gheddafi. La pena prevista per associazione a delinquere in Francia: 5 anni i carcere. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato
Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"
Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse
Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse - X Vai su X
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: fondi dai libici per le elezioni presidenziali del 2007 - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di ... Lo riporta ilmessaggero.it
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere sui fondi di Gheddafi, rischia 5 anni di carcere - Non colpevole, invece, per corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici. huffingtonpost.it scrive