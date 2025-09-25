Sarkozy condannato per associazione a delinquere l’ex presidente francese e i soldi dalla Libia di Gheddafi

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere dal tribunale di Parigi. Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nel processo sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. La pena prevista è di 5 anni di carcere. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy è stato ritenuto colpevole per aver «consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari» dal regime di Muammar Gheddafi. La pena prevista per associazione a delinquere in Francia: 5 anni i carcere. 🔗 Leggi su Open.online