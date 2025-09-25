Sarkozy condannato a cinque anni per i finanziamenti libici | l’ex presidente francese finirà in carcere
Continuano i guai giudiziari per l’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy. È stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere per il caso dei sospetti finanziamenti libici ed è stato condannato a cinque anni di carcere. È la prima volta nella storia della Repubblica francese che un ex capo di Stato francese finirà dietro le sbarre. Il Tribunale di Parigi l’ha invece assolto dall’accusa di corruzione passiva e appropriazione indebita. Presenti nell’aula, al suo fianco, la moglie Carla Bruni, arrivata con lui mano nella mano, e i suoi tre figli più grandi. La sentenza. Sarkozy è stato a capo dell’Eliseo dal 2007 al 2012. 🔗 Leggi su Panorama.it
