Continuano i guai giudiziari per l’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy. È stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere per il caso dei sospetti finanziamenti libici ed è stato condannato a cinque anni di carcere. È la prima volta nella storia della Repubblica francese che un ex capo di Stato francese finirà dietro le sbarre. Il Tribunale di Parigi l’ha invece assolto dall’accusa di corruzione passiva e appropriazione indebita. Presenti nell’aula, al suo fianco, la moglie Carla Bruni, arrivata con lui mano nella mano, e i suoi tre figli più grandi. La sentenza. Sarkozy è stato a capo dell’Eliseo dal 2007 al 2012. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sarkozy condannato a cinque anni per i finanziamenti libici: l’ex presidente francese finirà in carcere