Sarkozy condannato a cinque anni per associazione a delinquere
Questa volta Nicolas Sarkozy rischia davvero di finire in prigione. Il tribunale di Parigi ha riconosciuto l'ex presidente francese colpevole di associazione a delinquere nel processo sui presunti finanziamenti libici nella campagna presidenziale del 2007, e lo ha condannato a cinque anni con ordine di carcerazione: la pena potrebbe essere applicata, quindi, anche in caso di ricorso in appello.
Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"
Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse
Sarkozy condannato a 5 anni. Eccolo al G8 Francia 2011 con Obama, Merkel e Berlusconi - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica ...
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere.