sarkozy condannato a cinque anni per associazione a delinquere

Questa volta Nicolas Sarkozy rischia davvero di finire in prigione. Il tribunale di Parigi ha riconosciuto l'ex presidente francese colpevole di associazione a delinquere nel processo sui presunti finanziamenti libici nella campagna presidenziale del 2007, e lo ha condannato a cinque anni con ordine di carcerazione: la pena potrebbe essere applicata, quindi, anche in caso di ricorso in appello. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

