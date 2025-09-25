L'ex presidente non è stato arrestato in aula perché l'ordine è differito "di alcuni giorni" al momento in cui Sarkozy sarà convocato dalla Procura finanziaria, che gli notificherà l'ordine di carcerazione. L'ex ministro è stato condannato perché riconosciuto colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007, quando era candidato all'Eliseo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sarkozy condannato a 5 anni: “Sono innocente, dormirò in carcere a testa alta”