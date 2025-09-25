Sarkozy condannato a 5 anni | Sono innocente dormirò in carcere a testa alta
L'ex presidente non è stato arrestato in aula perché l'ordine è differito "di alcuni giorni" al momento in cui Sarkozy sarà convocato dalla Procura finanziaria, che gli notificherà l'ordine di carcerazione. L'ex ministro è stato condannato perché riconosciuto colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007, quando era candidato all'Eliseo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato
Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"
Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse
Nicolas Sarkozy non ride più: è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica alla sua campagna presidenziale del 2007 e condannato a 5 anni di reclusione. - X Vai su X
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Riporta gazzetta.it
Sarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere. 'Faccio appello, sono innocente' - Colpevole di associazione a delinquere, assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita (ANSA) ... Scrive ansa.it