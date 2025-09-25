Sarkozy condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici | Dormirò in carcere ma a testa alta
Un terremoto politico-giudiziario scuote la Francia: Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica, è stato condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nell’ambito del processo sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale del 2007. Si tratta di una sentenza senza precedenti nella storia della Quinta Repubblica, che pone per la prima volta un ex capo di Stato francese a rischio di una lunga detenzione. Indice. Sarkozy condannato a 5 anni: i dettagli della sentenza. Il ruolo dei collaboratori e i legami con la Libia. La reazione di Sarkozy: “Una giustizia scandalosa”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
