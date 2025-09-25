Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere andrà in carcere

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a 5 anni per associazione per delinquere. È stato emesso anche “un ordine di carcerazione”, una prima assoluta per un ex presidente della Repubblica. Sarkozy non è stato arrestato in aula perché l’ordine è differito “di alcuni giorni” al momento in cui sarà convocato dalla Procura finanziaria,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere andr224 in carcere

© Imolaoggi.it - Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere, andrà in carcere

In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato

Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"

Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse

sarkozy condannato 5 anniSarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Secondo gazzetta.it

sarkozy condannato 5 anniSarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere. 'Faccio appello, sono innocente' - Colpevole di associazione a delinquere, assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Condannato 5 Anni