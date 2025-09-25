Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere andrà in carcere

Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a 5 anni per associazione per delinquere. È stato emesso anche “un ordine di carcerazione”, una prima assoluta per un ex presidente della Repubblica. Sarkozy non è stato arrestato in aula perché l’ordine è differito “di alcuni giorni” al momento in cui sarà convocato dalla Procura finanziaria,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

