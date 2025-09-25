Sarkozy condannato a 5 anni Eccolo al G8 Francia 2011 con Obama Merkel e Berlusconi – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 25 settembre 2025 L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato invece assolto dalle accuse di corruzione. Eccolo nel 2011 a Deauville per il G8 Francia con, fra gli altri, Obama, Merkel e Berlusconi. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online