Sarkozy condannato a 5 anni Eccolo a fianco della moglie Carla Bruni al G8 Francia nel 2011 – Il video
(Agenzia Vista) Francia, 25 settembre 2025 L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato invece assolto dalle accuse di corruzione. Eccolo nel 2011 a Deauville per il G8 Francia a fianco della moglie Carla Bruni. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato
Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"
Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse
Presunto finanziamento libico della campagna elettorale, Nicolas #Sarkozy condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere ? di Sergio Gadda - X Vai su X
askanews. . Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di prigione da un tribunale di Parigi per "associazione a delinquere", con mandato di arresto a effetto differito ed esecuzione provvisoria. Vai su Facebook
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere. "Andrò in carcere a testa alta" - Shock in Francia per la condanna dell'ex presidente Nicolas Sarkozy a 5 anni di carcere per associazione a delinquere. Segnala msn.com
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Da gazzetta.it