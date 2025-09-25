Sarkozy condannato a 5 anni Eccolo a fianco della moglie Carla Bruni al G8 Francia nel 2011 – Il video

Open.online | 25 set 2025

(Agenzia Vista) Francia, 25 settembre 2025 L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato invece assolto dalle accuse di corruzione. Eccolo nel 2011 a Deauville per il G8 Francia a fianco della moglie Carla Bruni. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

