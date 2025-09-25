Sarkozy condannato a 5 anni | Dormirò in carcere ma sono innocente

“Dormirò in carcere ma sono innocente”. Lo ha detto l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy dopo che, nella mattina di venerdì 25 settembre, il tribunale di Parigi lo ha condannato a cinque anni di reclusione con l'accusa di associazione a delinquere, al termine del processo di primo grado per la vicenda relativa al presunto finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2007 da parte del governo dell'allora leader libico Muammar Gheddafi. Come riportano i media francesi, nei prossimi giorni l'ex capo dell'Eliseo dovrà presentarsi davanti alla procura nazionale finanziaria, che provvederà a fissare la data di incarcerazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarkozy condannato a 5 anni: "Dormirò in carcere, ma sono innocente"

