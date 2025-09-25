sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da gheddafi ma assolto da altre 2 accuse

Sarkozy è stato assolto da altre due accuse: corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere in merito al processo sui finanziamenti elettorali di Gheddafi. Sarkozy era accusat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

