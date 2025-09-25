Sarkozy colpevole per i fondi da Gheddafi alle presidenziali del 2007 Prosciolto per corruzione
Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito e prosciolto dall’accusa di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici nel processo sui fondi ricevuti dal regime libico di Muammar Gheddafi. I pubblici ministeri hanno chiesto per lui una pena detentiva di 7 anni e il tribunale si pronuncerà nel corso della giornata sul peso della condanna. La sola associazione a delinquere prevede una pena massima di cinque anni di carcere. I fatti contestati risalgono alla campagna per le elezioni presidenziali del 2007 e la giudice Nathalie Gavarino ha motivato la condanna per “aver lasciato che i suoi stretti collaboratori agissero in modo da ottenere sostegni finanziari” da parte della Libia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sarkozy - colpevole
Scandalo fondi da Gheddafi: Sarkozy colpevole di associazione a delinquere
Parigi, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Francia, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Nicolas Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi - Era il processo più importante contro di lui: è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma innocente per le accuse più gravi ... Scrive ilpost.it
Scandalo dei fondi da Gheddafi: Sarkozy riconosciuto colpevole di associazione a delinquere - L’ex presidente, 70 anni, potrà appellarsi: è il primo caso di condanna per un capo di Stato francese legato a f ... Si legge su msn.com