Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al finanziamento illecito e prosciolto dall’accusa di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici nel processo sui fondi ricevuti dal regime libico di Muammar Gheddafi. I pubblici ministeri hanno chiesto per lui una pena detentiva di 7 anni e il tribunale si pronuncerà nel corso della giornata sul peso della condanna. La sola associazione a delinquere prevede una pena massima di cinque anni di carcere. I fatti contestati risalgono alla campagna per le elezioni presidenziali del 2007 e la giudice Nathalie Gavarino ha motivato la condanna per “aver lasciato che i suoi stretti collaboratori agissero in modo da ottenere sostegni finanziari” da parte della Libia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarkozy colpevole per i fondi da Gheddafi alle presidenziali del 2007. Prosciolto per corruzione