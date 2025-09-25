Sarkozy andrà in carcere ma le macerie della Libia restano

Ha tutto il sapore di un contrappasso dantesco quanto successo oggi in Francia, dove il Tribunale di Parigi ha condannato l’ex presidente Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere, da scontare immediatamente senza sospensione dell’esecuzione, per associazione a delinquere legata alla ricezione illegale di finanziamenti elettorali dalla Libia di Muammar Gheddafi per la vittoriosa campagna elettorale del 2007. Proprio quella Libia e proprio quel Gheddafi contro cui nel 2011 il governo di Sarkozy, esponente del partito gollista dell’Unione per un Movimento Popolare (Ump) antesignano del centrodestra di Les Republicains, si scagliò dopo l’inizio della Primavera Araba, sponsorizzando l’operazione militare Nato contro le truppe del Colonnello impegnate nella guerra civile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

