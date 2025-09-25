Sarkozy andrà in carcere l’ex presidente francese condannato a 5 anni Il caso dei fondi neri da Gheddafi | Dormirò in cella a testa alta

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy andrà in carcere. Il tribunale di Parigi lo ha dichiarato colpevole questa mattina, giovedì 25 settembre, di associazione a delinquere. Per lui, 5 anni di detenzione in cui dormirà «a testa alta», come ha dichiarato lui stesso dopo il pronunciamento. L’ex presidente ha poi aggiunto che si batterà «fino all’ultimo respiro» per dimostrare la propria «innocenza». L’ex premier ha poi posto l’accento sulla propria indignazione: «Quello che è successo oggi, in quest’aula di tribunale, è di una gravità estrema per lo stato di diritto, per la fiducia che si può avere nella giustizia». 🔗 Leggi su Open.online