Sarkozy andrà in carcere | condannato a 5 anni per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi nel 2007
Almeno due dei 5 anni potranno essere scontati con il braccialetto elettronico, ma non la totalità della pena. Per la prima volta un presidente emerito della Repubblica francese è quindi destinato al carcere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: fondi dai libici per le elezioni presidenziali del 2007 - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di ... Lo riporta ilmessaggero.it
