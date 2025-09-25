Sarkozy andrà in carcere | condannato a 5 anni per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi nel 2007

Xml2.corriere.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno due dei 5 anni potranno essere scontati con il braccialetto elettronico, ma non la totalità della pena. Per la prima volta un presidente emerito della Repubblica francese è quindi destinato al carcere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

