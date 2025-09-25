Sarkozy andrà in carcere | condanna a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da Gheddafi Dormirò in prigione ma sono innocente

Xml2.corriere.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno due dei 5 anni potranno essere scontati con il braccialetto elettronico, ma non la totalità della pena. Per la prima volta un presidente emerito della Repubblica francese è quindi destinato al carcere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sarkozy andr224 in carcere condanna a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da gheddafi160dormir242 in prigione ma sono innocente

© Xml2.corriere.it - Sarkozy andrà in carcere: condanna a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da Gheddafi. «Dormirò in prigione, ma sono innocente»

In questa notizia si parla di: sarkozy - andr

sarkozy andr224 carcere condannaSarkozy andrà in carcere: 5 anni per fondi elettorali ricevuti da Gheddafi. L'ex presidente: «In prigione a testa alta» - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di ... Secondo ilgazzettino.it

sarkozy andr224 carcere condannaSarkozy, Gheddafi e i fondi illegali: l'ex presidente francese condannato a 5 anni. I reati e cos'è il «mandat de dépôt» - La sentenza è arrivata dopo mesi di processo e un’attesa che ha tenuto con il fiato sospeso mezza Francia. Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Andr224 Carcere Condanna