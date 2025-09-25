Sarkozy andrà in carcere | 5 anni per fondi elettorali ricevuti da Gheddafi L' ex presidente | In prigione a testa alta sono innocente

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di finanziamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sarkozy andrà in carcere: 5 anni per fondi elettorali ricevuti da Gheddafi. L'ex presidente: «In prigione a testa alta, sono innocente»

Sarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere. 'Faccio appello, sono innocente' - Colpevole di associazione a delinquere, assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita (ANSA) ... Da ansa.it

Presunto finanziamento libico della campagna elettorale, Nicolas Sarkozy condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere - La vicenda si riferisce alle elezioni del 2007, l’ex presidente della Repubblica francese andrà in prigione; “Dormirò in carcere, ma a testa alta”; l’accusa aveva chiesto una pena di sette anni ... rtl.it scrive