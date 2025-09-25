Per arrivare alla neutralità carbonica, l’ Emilia-Romagna punta sull’ idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, sull’uso del fotovoltaico e dell’ agrivoltaico, sugli impianti eolici off-shore e sul primo progetto in Italia di Ccs, ovvero cattura e stoccaggio del carbonio a Casal Borsetti, cioè la tecnologia che permette di catturare e stoccare l’anidride carbonica senza che venga liberata nell’atmosfera. Temi affrontati dal presidente della Regione Michele de Pascale e dal suo vice Vincenzo Colla, a Expo Osaka 2025, in Giappone, nel corso di due incontri. Quello di Casal Borsetti è il primo progetto in Italia basato su questa tecnologia, gestito da Eni e Snam, che prevede la captazione della Co2 nel Mediterraneo dalla centrale elettrica e lo stoccaggio in un pozzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Saremo un hub internazionale delle energie verdi"