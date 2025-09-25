Sardegna stanzia 120mila euro per studenti di Gaza | dieci borse di studio negli atenei isolani

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Sardegna ha approvato un'iniziativa di solidarietà internazionale destinando 120mila euro per sostenere il diritto allo studio di giovani palestinesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

