Sardegna stanzia 120mila euro per studenti di Gaza | dieci borse di studio negli atenei isolani
La Regione Sardegna ha approvato un'iniziativa di solidarietà internazionale destinando 120mila euro per sostenere il diritto allo studio di giovani palestinesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
