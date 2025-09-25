Tempo di lettura: 2 minuti Azioni legali e forti proteste annunciate dal sindacato Fials Salerno in seguito, spiega il sindacato, “ alla decisione dell’Asl di ridurre il personale e imporre ferie forzate, senza preavviso né confronto, al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sapri, rimasto dallo scorso 1° settembre privo del Punto nascita”. “La struttura si sta svuotando – denuncia Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno – e la comunità rischia di perdere un presidio sanitario fondamentale. Imporre ferie dall’oggi al domani significa trattare i lavoratori come numeri, senza alcun rispetto per la loro professionalità e i diritti dei cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sapri, disagi per la riduzione del personale all’ospedale