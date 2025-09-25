Saporiti illude l’Empoli ma il Genoa rimonta e chiude i conti

GENOVA – Il Genoa supera l’Empoli 3-1 e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia. Gara intensa al Ferraris, con i toscani avanti al 12’ grazie a Saporiti, autore di una punizione perfetta che sorprende Leali. La risposta rossoblù arriva subito: al 15’ Frendrup sfrutta un filtrante di Colombo e batte Perisan con un rasoterra preciso. Il primo tempo si chiude in equilibrio, ma non senza emozioni. L’Empoli sfiora il gol con Guarino di testa, mentre il Genoa ci prova con Gronbaek da calcio piazzato e con Colombo che non trova la porta. Nella ripresa il Genoa alza i ritmi. Al 56’ arriva il raddoppio: cross di Martin, sponda di Venturino e colpo di testa vincente di Marcandalli, che svetta più in alto di tutti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it