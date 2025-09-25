Sapete perché YouTube sta cambiando le regole per i commenti e le live? Potrebbe stupirvi
YouTube non smette mai di evolversi, e le ultime novità introdotte per la gestione dei commenti e delle live lo dimostrano. La piattaforma ha infatti implementato nuovi filtri di ricerca per i commenti, pensati per aiutare i creator a gestire al meglio l’engagement del proprio canale. Immaginate di poter filtrare le risposte ai vostri commenti in base alle ultime repliche ricevute, o di poter ordinare i commenti dal più recente al più vecchio: un sogno per chi gestisce community numerose e attive. Questa nuova funzionalità, apparentemente semplice, si rivela un’arma potente per massimizzare l’interazione con il pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it
