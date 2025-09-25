Sant’Andrea intrigo Carboni L’ipotesi di un passo indietro

SantAndrea chiama a raccolta i suoi soci dopo lo tsunami Martino Gianni. Il consiglio direttivo convoca la riunione stasera alle ore 21 nella sala d’armi dedicata a Enzo Piccoletti. Gli argomenti principali saranno l’arrivo del Re della Piazza a Porta Crucifera e il fatto che si è portato dietro le riserve di lusso dei biancoverdi Matteo Bruni e Leonardo Tavanti. Ma c’è qualcosa che li supera di gran lunga. Sembra infatti che il rettore Maurizio Carboni abbia già presentato, a inizio settimana, una lettera di dimissioni. E questo potrebbe far passare in secondo piano tutto il resto. Compresi i movimenti per cercare di portare in biancoverde Giulio Vedovini, figlio minorenne dell’ex giostratore Enrico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

