Santa Sofia il rinnovato parco di via della Repubblica nel nome di Enzo Bellini E si ricorda anche Luciano Foglietta

Nel 2015, esattamente dieci anni fa, due grandi santasofiesi si sono spenti a pochi giorni l’uno dall’altro: il 12 settembre ci lasciò l’artista Enzo Bellini e pochi giorni dopo, il 17 settembre, scomparve lo scrittore e decano dei giornalisti romagnoli Luciano Foglietta. Enzo Bellini, pittore e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: santa - sofia

Premio Sportilia, i grandi a Santa Sofia. Applausi a Sarri, Paris, i migliori arbitri e altri

Santa Sofia, il futuro dell'Asp e della casa di riposo: "Situazione delicata. “Lasciamo aperta ogni porta"

La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente

Dal 26 al 28 settembre 2025 Santa Sofia (Forlì-Cesena), New York e Guangzhou ospitano un forum ibrido con professionisti internazionali per discutere strategie concrete di sostenibilità ambientale, economica e sociale nel settore culturale. - facebook.com Vai su Facebook

Bagno, rinnovato il centro visite del Parco - Il presidente Bonaccini: "Turismo verde e slow per riscoprire i territori" Il Centro visite del Parco Nazionale delle ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Santa Sofia e il Parco sperano nel Giro d’Italia - Il percorso della tappa del Giro d’Italia 21 che il 20 maggio da Siena raggiungerà Bagno di Romagna non è ancora stato svelato, ma ci sono buone probabilità che attraversi di nuovo i territori del ... Da ilrestodelcarlino.it