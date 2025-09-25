Santa Maria Capua Vetere Aveta M5S | Mancano fisioterapisti in Cardiologia e l’ospedale si trasforma in CineMelorio

"Da ospedale a "CineMelorio": è questo il destino della sanità a Santa Maria Capua Vetere?". Così Raffaele Aveta, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, torna ad accendere i riflettori sul progressivo smantellamento del presidio sammaritano. "È di qualche giorno fa – spiega il leader dell'opposizione – la nota della Cisl-Fp che lamenta, ancora una volta, la 'grave carenza di fisioterapisti' presso la Cardiologia Riabilitativa. Già a luglio il sindacato aveva evidenziato il problema, sollecitando l'Asl ad accogliere le istanze di trasferimento presentate dal personale interessato o, in alternativa, ad effettuare lo scorrimento della graduatoria approvata nel 2024, al fine di garantire la piena operatività del reparto e la necessaria continuità assistenziale".

