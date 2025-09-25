Sansepolcro evento alla casa di Piero con Sara Penco

Arezzo, 25 settembre 2025 –  Venerdì 26 settembre a partire dalle 17.30, presso la Casa di Piero della Francesca, si terrà la conferenza “Maria Maddalena nel Giudizio di Michelangelo”, promossa e organizzata dalla Fondazione Piero della Francesca, dal Comune di Sansepolcro e dal Comune di Caprese Michelangelo, con il contributo della Regione Toscana e di Estra Energie. L' incontro vedrà relatrice Sara Penco, restauratrice, studiosa e ideatrice del metodo Smarticon, autrice dell'omonimo volume edito da Scripta Manent nel 2024. I suoi studi sull'identificazione della figura di Maria Maddalena nel celebre affresco michelangiolesco della Cappella Sistina hanno suscitato un ampio dibattito nel panorama accademico e teologico internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

