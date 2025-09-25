sansepolcro domani vaccinazioni contro il tetano

Arezzo, 25 settembre 2025 – Domani, venerdì 26 settembre, a Sansepolcro l’ambulatorio per le vaccinazioni destinate alle persone adulte sarà aperto a chiunque voglia effettuare la vaccinazione contro il tetano e i relativi richiami. L’ambulatorio, che si trova all’interno del Distretto di via Santi di Tito 24, sarà aperto dalle 10 alle 13. Il tetano è una gravissima malattia potenzialmente mortale causata da un batterio Clostridium Tetani che produce una neurotossina con effetti importanti che vanno dagli spasmi alla rigidità muscolare. Le ferite, le punture di insetti, i morsi di animali possono essere la porta di accesso ai batteri del tetano causando la malattia» spiega il dr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

