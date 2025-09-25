Sanquirico al collasso | cosa si rischia nel carcere monzese
I numeri sono impietosi: 736 detenuti (rispetto ai 411 previsti) di cui 250 affetti da patologie psichiatriche, infestazione endemica da cimici da letto, 279 agenti in servizio di cui oltre 110 impiegati non impiegati nella sorveglianza, quando ne sarebbero necessari almeno 450, assistenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
