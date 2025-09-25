Sanquirico al collasso | cosa si rischia nel carcere monzese

Monzatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I numeri sono impietosi: 736 detenuti (rispetto ai 411 previsti) di cui 250 affetti da patologie psichiatriche, infestazione endemica da cimici da letto, 279 agenti in servizio di cui oltre 110 impiegati non impiegati nella sorveglianza, quando ne sarebbero necessari almeno 450, assistenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanquirico - collasso

Cerca Video su questo argomento: Sanquirico Collasso Cosa Rischia