Sanità vicina ai cittadini A Ponte San Giovanni c’è il Punto unico di accesso

Comincia a prendere piede nei Centri di Salute e nelle Case di Comunità il Pua (Punto unico di accesso) uno "sportello" che l'obiettivo di fare la per la presa in carico della persona con i suoi bisogni complessi e fungere da ponte per l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociali. Un servizio, insomma, che punta a eliminare l'attuale frammentazione nell'assistenza sanitaria, sociale o sociosanitaria, creando un unico sportello dove ogni cittadino, indipendentemente dal tipo di bisogno espresso, può trovare accoglienza, orientamento e una risposta concreta. Il nuovo sistema Pua è stato progettato per garantire che nessuna richiesta venga respinta o rimandata, offrendo accoglienza incondizionata a tutti i cittadini.

Vogliamo una sanità più vicina alle persone. Per questo oggi ci siamo confrontati con le donne e gli uomini del mondo della sanità e del volontariato della provincia di Pistoia, insieme al Presidente Eugenio Giani.

"Vogliamo una sanità più vicina al cittadino", le parole di Sarica. Tra i presenti anche Peppe Agliano, nelle scorse settimane dimessosi da Fratelli d'Italia

Sanità vicina ai cittadini. A Ponte San Giovanni c'è il Punto unico di accesso - Apre lo sportello che avvia subito il paziente al percorso di cura più adatto "Sarà indirizzato anche se manca documentazione o bisogno non chiaro"

