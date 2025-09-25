Sanità territoriale | la Puglia rischia di perdere finanziamenti per 177 milioni di euro Uil pensionati

Di seguito un comunicato diffuso da Uil pensionati Puglia: La UIL Pensionati Puglia lancia l’ennesimo allarme sull’attuazione della sanità territoriale, alla luce della pubblicazione del “ Report Nazionale sul monitoraggio “DM 772022 – I semestre 2025”, a cura di AGENAS (aggiornato al 30 giugno 2025) e chiede una convocazione urgente di un tavolo regionale con l’assessore alla Sanità, le ASL e i referenti del PNRR. Secondo il monitoraggio, la riforma dell’assistenza territoriale (Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative, assistenza domiciliare integrata, cure palliative) è in molti casi ancora largamente incompiuta e disomogenea nelle regioni, con gravi ritardi a livello nazionale, ma con dati allarmanti al Sud. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

