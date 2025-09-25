Sanità Pellegrino IV | Ritardi nei pagamenti degli assegni di cura non lasceremo sole le famiglie con disabilità gravissime

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti degli assegni di cura, una misura fondamentale di sostegno per famiglie che assistono persone non autosufficienti e con disabilità gravissima. Non è pensabile di aggravare ulteriormente la loro situazione, già duramente messa alla prova dalla gestione quotidiana delle diverse patologie, appesantendola dal punto di vista burocratico chiedendo complicate rendicontazioni per l’erogazione delle somme. Una disposizione nazionale, quest’ultima, che considero assolutamente folle”. Lo ha dichiarato il capogruppo in Consiglio regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, che ha presentato il quesito nel corso del Question time in Aula. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Pellegrino (IV): “Ritardi nei pagamenti degli assegni di cura, non lasceremo sole le famiglie con disabilità gravissime”

In questa notizia si parla di: sanit - pellegrino

Il senatore Cinzia Pellegrino ha fatto visita al servizio Codice Rosa del Pronto Soccorso dell’Ospedale Grassi di Ostia incontrando il personale sanitario impegnato quotidianamente in un’attività che è diventata una realtà importante nell’aiuto e nel sostegno a - facebook.com Vai su Facebook

«Fico come farà a parlare del disastro sanità e trasporti di De Luca? Potere al Popolo presenterà la sua lista in Campania» @Giul_Granato di @potere_alpopolo parla delle Regionali e della candidatura di @Roberto_Fico - X Vai su X

Sanità, Pellegrino (Iv): “Ritardi nei pagamenti negli assegni di cura” - “Ho presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sui ritardi nei pagamenti degli assegni di cura, una misura fondamentale di sostegno per famiglie che assistono persone non ... Lo riporta corriereirpinia.it

Scintille tra Iv e Salvini sulla diga di Vetto. E il Pd interroga:: "Perché questi ritardi?" - Botta e risposta tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (foto) e le senatrici di Italia Viva Silvia Fregolent e Annamaria Furlan sulla diga di Vetto (Reggio Emilia). ilrestodelcarlino.it scrive