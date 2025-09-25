Sangue alla stazione Treno in transito travolge una donna

SAN ROMANO Un treno in transito alla stazione di San Romano ha travolto una donna che si trovava sulla banchina, oltre la linea gialla che, come noto, non deve essere oltrepassata. L’incidente è accaduto alle 21 di martedì. Dopo il violento impatto con il convoglio la donna è stata sbalzata per alcuni metri ed è rimasta a terra sul marciapiede nei pressi della sala d’aspetto del binario due. La ferita è stata subito soccorsa dalle persone che in quel momento si trovavano all’interno dello scalo ferroviario del comprensorio del Cuoio e che hanno allertato il numero unico di emergenza-urgenza 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sangue alla stazione. Treno in transito travolge una donna

