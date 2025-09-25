Sanchini Sky | Marquez campione del mondo è la storia di una rinascita sportiva
Marc Marquez dominatore della stagione della Moto Gp come non accadeva da anni. Campione del Mondo senza lasciare scampo alla concorrenza, a partire da Pecco Bagnaia che esce fortemente ridimensionato da un campionato in cui divideva il box della Ducati ufficiale con lo spagnolo, era forte di due titoli mondiali, ma non ha mai retto il confronto. Per Marc è il titolo iridato numero 9 della carriera, forse il più facile in pista ma anche quello che nasconde una storia che vale la pena raccontare. Sembrava finito Marc, anni a inseguire la brillantezza di un tempo dopo il grave infortunio del 2020. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: sanchini - marquez
VIDEO. Sanchini: "A Misano sfida tra i Marquez, ma gli italiani..." #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SanMarinoGP - X Vai su X
"Marquez uno shock per gli altri piloti, senza il gatto i topi ballavano. Non puoi battere un pilota come Marc a parità di moto. Smetterà quando vedrà che ci sarà qualcuno più forte di lui, Marquez se non vince non si diverte" (Livio Suppo - fonte GpOne) #MotoG - facebook.com Vai su Facebook
Sanchini: "A Misano sfida tra i Marquez, ma gli italiani..." - Alex, reduce dal successo a Barcellona, ha tolto punti preziosi a Marc, rimandandone la conquista del titolo. Si legge su sport.sky.it
GP Barcellona, insidia per Marquez? Il commento di Sanchini - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it