Sanchini Sky | Marquez campione del mondo è la storia di una rinascita sportiva

Marc Marquez dominatore della stagione della Moto Gp come non accadeva da anni. Campione del Mondo senza lasciare scampo alla concorrenza, a partire da Pecco Bagnaia che esce fortemente ridimensionato da un campionato in cui divideva il box della Ducati ufficiale con lo spagnolo, era forte di due titoli mondiali, ma non ha mai retto il confronto. Per Marc è il titolo iridato numero 9 della carriera, forse il più facile in pista ma anche quello che nasconde una storia che vale la pena raccontare. Sembrava finito Marc, anni a inseguire la brillantezza di un tempo dopo il grave infortunio del 2020. 🔗 Leggi su Panorama.it

