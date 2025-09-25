Sanchez a Cnn | Netanyahu destabilizza

22.19 Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu "Sta creando un Medio Oriente più instabile" e questo influenzerà ananche la Spagna e l'Europa meridionale a breve termine. A dirlo è il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez,alla Cnn. Netanyahu "Sta seminando i semi di un potenziale terrorismo in futuro e questo non è accettabile per la Regione, per la società e per noi", ha spiegato. "Il più grande errore che il governo di Israele sta commettendo è come combatte il terrorismo". Lotta deve avvenire "in un quadro legale e questo non accade". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

