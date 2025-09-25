Milano – L’ago della bilancia è lui, Marco Fumagalli, capogruppo della Lista Sala. Sì, potrebbe essere proprio i l consigliere che rappresenta la lista del sindaco Giuseppe Sala a decidere se la delibera sulla vendita di San Siro e sul progetto di nuovo stadio di Milan e Inter nell’area limitrofa sarà approvata o meno dal Consiglio comunale. La prima seduta si svolgerà oggi pomeriggio, ma il voto, dopo la presentazione degli emendamenti attesi sempre oggi, dovrebbe avvenire lunedì o, addirittura, martedì, visto che la seduta andrà avanti ad oltranza, finché l’assemblea di Palazzo Marino non approverà o boccerà il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

San Siro va in Consiglio: l'ago della bilancia è Fumagalli. Maggioranza alla prova, dal Pd tre paletti sui fondi