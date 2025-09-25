San Siro, il partito sottolinea l’importanza di un approccio chiaro e concreto per l’area e la gestione pubblica delle risorse. La Direzione del Partito Democratico di Milano si è espressa «a larga maggioranza» a favore di un documento sul futuro dello stadio di San Siro e dell’area circostante. La decisione arriva mentre il Consiglio Comunale discute la delibera sulla vendita del Meazza, un passaggio fondamentale per il progetto di un nuovo impianto condiviso tra Milan e Inter, e per la riqualificazione urbana dell’intera zona. Il Pd ha voluto sottolineare la necessità di tutelare l’interesse pubblico, evidenziando come le risorse comunali non debbano essere destinate alla costruzione, al mantenimento o al branding di uno stadio di Serie A: «Il PD ha scelto di rivendicare un approccio chiaro, credibile e concreto: tutelare l’interesse pubblico, garantendo regia pubblica e redistribuzione delle opportunità e delle risorse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro, tutti gli aggiornamenti sul futuro impianto sportivo di Milano: le ultime sulla Scala del Calcio