San Siro tutti gli aggiornamenti sul futuro impianto sportivo di Milano | le ultime sulla Scala del Calcio
San Siro, il partito sottolinea l’importanza di un approccio chiaro e concreto per l’area e la gestione pubblica delle risorse. La Direzione del Partito Democratico di Milano si è espressa «a larga maggioranza» a favore di un documento sul futuro dello stadio di San Siro e dell’area circostante. La decisione arriva mentre il Consiglio Comunale discute la delibera sulla vendita del Meazza, un passaggio fondamentale per il progetto di un nuovo impianto condiviso tra Milan e Inter, e per la riqualificazione urbana dell’intera zona. Il Pd ha voluto sottolineare la necessità di tutelare l’interesse pubblico, evidenziando come le risorse comunali non debbano essere destinate alla costruzione, al mantenimento o al branding di uno stadio di Serie A: «Il PD ha scelto di rivendicare un approccio chiaro, credibile e concreto: tutelare l’interesse pubblico, garantendo regia pubblica e redistribuzione delle opportunità e delle risorse. 🔗 Leggi su Internews24.com
San Siro senza tifo della Curva Sud, ora protestano anche i politici milanisti: “Sbagliato bandire tutti gli ultras”
“Tutti quelli che ogni giorno screditano il mio nome non mi conoscono”: Lazza graffia San Siro. Ringrazia la Curva Sud del Milan e fa una riunione di famiglia
San Siro, Sala chiaro: «Non nego gli ostacoli, ma tutti vogliamo una soluzione!»
San Siro Milan, la rivelazione di Monguzzi lascia senza parole - San Siro Milan, clamorosa rivelazione di Carlo Monguzzi sui propri profili social: ennesimo capitolo della vicenda. Si legge su milannews24.com
San Siro, lo scacchiere del voto: chi sono i favorevoli, i contrari, i dissidenti, gli indecisi - Maggioranza spaccata, Pd con tre dissidenti, Riformisti compatti sul sì, Europa Verde e Fedrighini contrari. Lo riporta affaritaliani.it