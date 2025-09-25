San Siro Simonelli | Danni per tutto il Paese va ricostruito | sarà sempre…

San Siro Simonelli. San Siro, simbolo di Milano e del calcio italiano, viene definito ormai “i nadeguato ” da Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, in un’intervista a La Repubblica. Lo stadio, secondo Simonelli, non sarebbe idoneo ad ospitare Euro 2032 e nemmeno la finale di Champions League 2027, bocciata dalla UEFA: “ Non può essere ristrutturato, non è stato possibile nemmeno quando il proprietario di uno dei due club era alla guida del governo. E poi, come si rivoluziona in sicurezza per lavoratori e pubblico un impianto che ogni tre giorni ospita 70 mila persone? “, spiega il presidente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it