San Siro Sala | Se non dovesse passare la delibera ecco cosa farebbero Inter e Milan
La giornata odierna è particolarmente importante per Milano e per le due società calcistiche più importanti, Inter e Milan, pronte ad acquisire lo stadio San Siro per ristrutturarlo e creare un impianto moderno che verrà affidato a Foster e Manica. La questione passerà proprio oggi in Consiglio Comunale e la decisione finale potrebbe deliberare la vendita alle due società. Proprio il Sindaco Beppe Sala ha commentato la situazione ai margini dell’evento di inaugurazione della nuova sede di Zurich: “Lo sviluppo dell’area che verrà fatto da Inter e Milan segnerà un momento importante per la città e poi sarà elemento di discussione in campagna elettorale, tra chi si è dimostrato a favore di questo cambiamento e chi invece lo rifiuta”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: siro - sala
San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”
Urbanistica e San Siro, la resa dei conti tra il Pd e Sala: Schlein parla di cambiamento, ma il sindaco non ci sta
Le chat di Boeri, pressioni su Sala. Il sindaco: non faccio spuntare torri nel nulla. L’archistar si interessò anche al progetto San Siro
San Siro, il sindaco Sala: «Ho fatto tutto quello che potevo fare: mi auguro una decisione a favore ma non posso ipotecare nulla» - X Vai su X
San Siro, l'allarme di Sala: «Milano rischia di non avere uno stadio a Euro 2032. Sul voto non faccio previsioni, sta alla coscienza di ognuno» - facebook.com Vai su Facebook
Sala su San Siro: "Ho negoziato al meglio con le squadre, ho fatto tutto quello che potevo fare" - Oggi a Milano ci sarà il Consiglio Comunale per la delibera per la vendita dello stadio di San Siro. Secondo msn.com
Stadio San Siro, Sala: “Fatto tutto quello che potevo” - In Consiglio comunale oggi approda la delibera sulla vendita di San Siro, lo storico stadio di Inter e Milan inaugurato nel 1926. Scrive msn.com