San Siro Sala | Se non dovesse passare la delibera ecco cosa farebbero Inter e Milan

Forzainter.eu | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata odierna è particolarmente importante per Milano e per le due società calcistiche più importanti, Inter e Milan, pronte ad acquisire lo stadio San Siro per ristrutturarlo e creare un impianto moderno che verrà affidato a Foster e Manica. La questione passerà proprio oggi in Consiglio Comunale e la decisione finale potrebbe deliberare la vendita alle due società. Proprio il Sindaco Beppe Sala ha commentato la situazione ai margini dell’evento di inaugurazione della nuova sede di Zurich: “Lo sviluppo dell’area che verrà fatto da Inter e Milan segnerà un momento importante per la città e poi sarà elemento di discussione in campagna elettorale, tra chi si è dimostrato a favore di questo cambiamento e chi invece lo rifiuta”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

