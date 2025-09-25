San Siro Sala sapeva degli abusi edilizi dentro e fuori lo stadio
Il dossier sulla vendita dello stadio Meazza si fa sempre più pesante. Dopo le rivelazioni sulle numerose strutture abusive all’interno e all’esterno della recinzione, ora emerge un documento ufficiale che sembra confermare la consapevolezza del Comune di Milano e, al tempo stesso, la volontà di scaricare ogni responsabilità. Si tratta dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della grande funzione urbana (Gfu) San Siro, firmato il 25 marzo 2025 dal direttore Demanio e patrimonio, Marco Lendaro. All’interno del testo, infatti, viene specificato che il Comune non risponde della regolarità urbanistica del bene che esonera gli enti pubblici dal rilascio della garanzia relativa alla conformità edilizia e catastale. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: siro - sala
San Siro, vertice Sala-maggioranza: in bilico i paletti fissati dal Comune, e crescono i dubbi. “Poco verde e meno soldi alla zona”
Urbanistica e San Siro, la resa dei conti tra il Pd e Sala: Schlein parla di cambiamento, ma il sindaco non ci sta
Le chat di Boeri, pressioni su Sala. Il sindaco: non faccio spuntare torri nel nulla. L’archistar si interessò anche al progetto San Siro
San Siro, il sindaco Sala: «Ho fatto tutto quello che potevo fare: mi auguro una decisione a favore ma non posso ipotecare nulla» - X Vai su X
San Siro, l'allarme di Sala: «Milano rischia di non avere uno stadio a Euro 2032. Sul voto non faccio previsioni, sta alla coscienza di ognuno» - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, Sala: “Ho fatto tutto quello che potevo” - Oggi, in Consiglio Comunale, inizierà la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter “Io ritengo di avere negoziato al meglio con le squadre; di negoziazioni nel ... Come scrive agenzianova.com
San Siro, la vendita e il Consiglio. Sala affronta il giorno più lungo: “Momento importante per Milano” - Nel giorno in cui la delibera approda in aula consigliare il sindaco si dice “convinto che sarebbe un’ipotesi sviluppo della città che creerebbe tanto lavoro, tanta economia" ... Segnala msn.com