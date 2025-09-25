san siro sala sapeva degli abusi edilizi dentro e fuori lo stadio

Il dossier sulla vendita dello stadio Meazza si fa sempre più pesante. Dopo le rivelazioni sulle numerose strutture abusive all’interno e all’esterno della recinzione, ora emerge un documento ufficiale che sembra confermare la consapevolezza del Comune di Milano e, al tempo stesso, la volontà di scaricare ogni responsabilità. Si tratta dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della grande funzione urbana (Gfu) San Siro, firmato il 25 marzo 2025 dal direttore Demanio e patrimonio, Marco Lendaro. All’interno del testo, infatti, viene specificato che il Comune non risponde della regolarità urbanistica del bene che esonera gli enti pubblici dal rilascio della garanzia relativa alla conformità edilizia e catastale. 🔗 Leggi su Panorama.it

