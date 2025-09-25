San Siro oggi la delibera decisiva in Comune | spunta una novità

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il futuro di San Siro continua a essere al centro del dibattito politico e sportivo milanese. Oggi la delibera per la vendita dello stadio a Inter e Milan approderà a Palazzo Marino, ma la sensazione diffusa è che non sarà ancora il giorno delle decisioni definitive. Come evidenziato da Tuttosport, la vicenda è un vero e proprio intreccio di burocrazia, resistenze politiche e interessi contrapposti. Il titolo scelto dal quotidiano, «San Siro, avanti tra mal di pancia e possibili ricorsi», fotografa bene il clima che si respira in Comune. 🔗 Leggi su Internews24.com

