San Siro oggi inizia il dibattito in Consiglio comunale | in maggioranza 7 contrari Dalla Chiesa | Non sappiamo chi sono i titolari effettivi di Inter e Milan

Inizia oggi in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. L’aula è convocata come sempre per le 16:30: qui si consumerà la vera sfida sul futuro del Meazza e dello stadio di Milano. Il clima si preannuncia teso, con sette consiglieri della maggioranza di centrosinistra che hanno già preannunciato il loro ‘no’ alla vendita. Non solo: secondo alcuni, la delibera potrebbe non essere ammessa in aula giovedì pomeriggio per un vizio di forma. Mentre riecheggiano le critiche alla delibera arrivate dal Comitato sulla legalità, presieduto da Nando Dalla Chiesa, che nella sua relazione ha avvertito: “Non sono state individuate le persone fisiche qualificabili come titolari effettivi della società proprietaria” dei due club. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

