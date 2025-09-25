San Siro novità sulla protesta degli ultras | per ora resta il silenzio ma c’è questo spiraglio

San Siro, le ultime sulla protesta degli ultras di Inter e Milan con lo sciopero del tifo organizzato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di San Siro continua a tenere banco sul piano politico e sportivo, con il Comune di Milano chiamato a decidere sulla possibile vendita dell'impianto a Inter e Milan. Ma nelle stesse giornate in cui si discute del destino dello stadio, emerge un altro tema che riguarda da vicino la vita sugli spalti. Come riportato da La Repubblica, il sostegno del tifo organizzato non si è fatto sentire nelle prime partite della stagione, lasciando vuoti significativi nel cuore del tifo caldo.

