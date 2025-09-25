San Siro la vendita e il Consiglio Sala affronta il giorno più lungo | Momento importante per Milano

Milano, 25 settembre 2025 – La vendita dello stadio di San Siro e lo sviluppo che verrà fatto da Inter e Milan dell'area "è qualcosa che segnerà un momento importante nella città e poi sarà anche un elemento di discussione in campagna elettorale, tra chi si è dimostrato a favore di questo cambiamento e chi invece lo rifiuta". Ora è ufficiale: sarà lo studio d’architettura britannico Foster & Partners a costruire il nuovo Meazza se il Consiglio comunale darà l’ok Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel giorno in cui la delibera sulla vendita del Meazza arriva in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

