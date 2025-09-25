San Siro Inter il presidente dell’Assolombarda | Nuovo stadio? Serve chiarezza per chi investe! C’è un tassello cruciale

Le parole di Biffi. Nel corso di un'intervista a Il Sole 24 Ore, Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, ha sottolineato l'importanza strategica della questione stadio per Milano. Secondo Biffi, la costruzione di un nuovo impianto per Inter e Milan rappresenta una leva fondamentale per l'attrattività della città, sia in ambito sportivo sia per eventi di intrattenimento a livello internazionale. L'area di San Siro, già ben collegata e infrastrutturata, costituisce un tassello centrale per mantenere Milano al passo con altre metropoli europee che hanno già investito in strutture moderne.

