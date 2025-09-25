San Siro i due scenari per la delibera | cosa può succedere

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il destino di San Siro entra ufficialmente nella sua settimana più calda. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi prenderà il via in Consiglio comunale a Milano la discussione sulla delibera relativa alla vendita del Meazza a Inter e Milan, con la votazione finale prevista per lunedì. Per approvare la proposta occorreranno almeno 25 voti favorevoli, soglia che al momento appare tutt’altro che scontata. L’aula si riunirà oggi alle 16.30 per l’avvio del dibattito, dopo che le commissioni competenti si sono incontrate cinque volte nelle ultime settimane per analizzare il documento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, i due scenari per la delibera: cosa può succedere

In questa notizia si parla di: siro - scenari

San Siro, voto del Consiglio entro fine mese. E se dicesse no? Tutti gli scenari

Cessione San Siro a Milan e Inter: la situazione e i possibili scenari in vista del voto del Consiglio Comunale milannews.it/primo-piano/ce… - X Vai su X

Beppe #Marotta ha parlato così della situazione riguardante #SanSiro «Scenario un po’ imbarazzante, lo sport a Milano è messo un po’ da parte. Inter e Milan sono due eccellenze e hanno bisogno di un proprio stadio» Qual è il vostro pensiero a riguar - facebook.com Vai su Facebook

Stadio, oggi in Consiglio la vendita di San Siro: aula convocata alle 16.30. I due scenari - Inizierà oggi la discussione nel Comune di Milano e si concluderà con la votazione di lunedì dove servono almeno 25 voti favorevoli ... Segnala msn.com

Cessione San Siro a Milan e Inter: la situazione e i possibili scenari in vista del voto del Consiglio Comunale - I prossimi saranno giorni ad altissima tensione a Milano dove si parlerà quasi esclusivamente di una sola questione, cioè il futuro di San Siro. Si legge su milannews.it